كشفت وسائل إعلام ألمانية، اليوم الجمعة، أن الحكومة في برلين وافقت على نقل 88 دبابة “ليوبارد 1” إلى أوكرانيا، لكن هناك مشاكل في الذخيرة، حيث لم تعد هذه الدبابات قيد الإنتاج.

وذكرت صحيفة “سود دويتشه تسايتونغ” الألمانية نقلاً عن مصادر في الدوائر الحكومية، أن الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا قد رفض سابقًا طلبًا من الجانب الألماني لتزويده بالذخيرة لدبابات ليوبارد 1. العملية العسكرية الروسية الخاصة جندي روسي يقيم نتائج لقاء دبابات روسية بـ”ليوبارد” و”تشالينجر” في المعركة… فيديو وأشارت الصحيفة إلى أن برلين كانت تحاول الحصول على ذخيرة لهذه الدبابات بالفعل، إلا أن الحكومة الألمانية وافقت على عرض شركة “رهينتال” الدفاعية لتزويد أوكرانيا بـ 88 دبابة ليوبارد 1. وتم التأكيد على وجود مشاكل مع الذخيرة، حيث لم تعد دبابات “ليوبارد 1” قيد الإنتاج ، ويتم استخدام ذخيرة أخرى لخزانات “ليوبارد 2”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي