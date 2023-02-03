بايدن يتصل برئيس وزراء العراق ويطلب من ملك الأردن الانضمام للمكالمة

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن بحث، خلال اتصال هاتفي، مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني “التطورات الإقليمية”.

وذكر البيت الأبيض في بيان، الخميس، أن بايدن “أكد التزام الولايات المتحدة باتفاقية الإطار الاستراتيجي مع العراق، وأشاد بجهود رئيس الوزراء لتعزيز سيادة العراق واستقلاله”.

خلال لقائه مع بايدن… العاهل الأردني يطالب بوقف الإجراءات الإسرائيلية التي تقوض “حل الدولتين”

ووفقا للبيان: “جدد الزعيمان التزامهما بضمان عدم تمكن تنظيم داعش الإرهابي (المحظور دوليا) من تهديد الشعب العراقي مرة أخرى أو الأمن الإقليمي والدولي”.

وأوضح البيان أن “الرئيس بايدن اغتنم فرصة زيارة العاهل الأردني للبيت الأبيض لدعوته للانضمام إلى الاتصال”.