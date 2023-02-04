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"نصف النساء في إدارتي نساء"… زلة لسان جديدة تضع بايدن في مرمى الساخرين

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
لا يزال مسلسل “الزلات” التي يقع فيها الرئيس الأمريكي جو بايدن مستمرًا، بعدما وقع في حرج إثر عبارة قالها عندما كان يتحدث عن نسبة النساء في إدارته.

وقال بايدن البالغ 80 عاما إن “أكثر من نصف النساء في إدارتي من النساء” مضيفًا أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت تحتل المرتبة السادسة قبل 30 عامًا من بين الاقتصادات المتقدمة التي تمثل فيها حصة النساء 50 في المائة من بين القوى العاملة.
وأثارت جملة “أكثر من نصف النساء في إدارتي من النساء” عاصفة من التعليقات الساخرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

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عن مصدر الخبر

موقع سبوتنيك الروسي

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