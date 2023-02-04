"نصف النساء في إدارتي نساء"… زلة لسان جديدة تضع بايدن في مرمى الساخرين

لا يزال مسلسل “الزلات” التي يقع فيها الرئيس الأمريكي جو بايدن مستمرًا، بعدما وقع في حرج إثر عبارة قالها عندما كان يتحدث عن نسبة النساء في إدارته.
وقال بايدن البالغ 80 عاما إن “أكثر من نصف النساء في إدارتي من النساء” مضيفًا أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت تحتل المرتبة السادسة قبل 30 عامًا من بين الاقتصادات المتقدمة التي تمثل فيها حصة النساء 50 في المائة من بين القوى العاملة.
“More than half the women in my administration are women.” : Biden pic.twitter.com/jSeZ4WxA4N
— Megh Updates 🚨™ (@MeghUpdates) February 3, 2023
وأثارت جملة “أكثر من نصف النساء في إدارتي من النساء” عاصفة من التعليقات الساخرة على مواقع التواصل الاجتماعي.
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