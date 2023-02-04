"نصف النساء في إدارتي نساء"… زلة لسان جديدة تضع بايدن في مرمى الساخرين

وقال بايدن البالغ 80 عاما إن “أكثر من نصف النساء في إدارتي من النساء” مضيفًا أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت تحتل المرتبة السادسة قبل 30 عامًا من بين الاقتصادات المتقدمة التي تمثل فيها حصة النساء 50 في المائة من بين القوى العاملة.