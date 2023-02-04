سلطات دونيتسك تنشئ قاعدة بيانات لجرائم الحرب التي ارتكبتها القوات الأوكرانية في دونباس

أكدت ناتاليا شوتكينا، نائبة رئيس مكتب تمثيل جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، أن سلطات الجمهورية بدأت في إنشاء قاعدة بيانات واحدة تسجل جرائم الحرب التي ارتكبتها القوات الأوكرانية في دونباس.

وقالت شوتكينا في تصريحات لوكالة “سبوتنيك” اليوم الجمعة “خلال فترة النزاع بأكملها في دونباس، قام المتخصصون في مكتب تمثيل جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، بجمع بيانات فريدة كجزء من توثيق وقائع جرائم الحرب، التي ارتكبتها التشكيلات المسلحة في أوكرانيا. لسهولة تخزين هذه البيانات ومعالجتها وتحليلها واستخدامها، تم تطوير برنامج خاص وتسليمه إلى مكتب تمثيل جمهورية دونيتسك في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا.

“الآن يقوم المتخصصون لدينا بإدخال جميع البيانات المتراكمة سابقا في السجلات الإلكترونية، متزامنة مع بيانات الإدارات الأخرى. بعد تحميل البيانات بالكامل، سيبدأ نظام معلومات فريد من نوعه- قاعدة البيانات الإلكترونية الجمهورية الموحدة للحقائق الموثقة لنتائج عواقب العدوان المسلح لدولة أوكرانيا في دونباس، والتي تحمل علامات جرائم الحرب”.

ولفتت إلى أن قاعدة البيانات ستسمح بعمل مجموعة واسعة من العينات الإحصائية التفصيلية للفئات الضرورية، مثل تاريخ ومكان القصف والعواقب ووفاة أو إصابة المدنيين والبنية التحتية المتضررة أو المدمرة ومخزون المساكن، وما إلى ذلك. سيكون من الممكن أيضا إجراء تحليلات مختلفة، بما في ذلك المقارنة.