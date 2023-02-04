مطار بغداد يكشف كواليس حريق في طائرة قادمة من مطار النجف الأشرف

كشف مطار بغداد الدولي، اليوم الجمعة، عن كواليس حريق شب في طائرة قادمة من مطار النجف ‏الأشرف.‏‎

وأوضحت إدارة المطار للرأي العام وللمسافرين، في بيان رسمي، أن “الحريق المتداولة أنباؤه على بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، في الطائرة التابعة لشركة “فلاي بغداد”، والتي كانت متوجهة من مطار النجف الأشرف إلى مطار المدينة، نتيجة عارض حريق خاطئ في قمرة العفش الخلفي للطائرة”، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع).

وتابعت أن “قائد الطائرة اتبع السياقات الصحيحة عند نشوب حريق، وهبط في مطار بغداد الدولي من أجل الكشف على العارض”.

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