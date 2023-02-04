فرنسا تدرس تمديد عمر المفاعلات النووية

قال قصر الإليزيه إن فرنسا تخطط لتمديد عمر محطات الطاقة النووية إلى 60 عاما على الأقل.

باريس – سبوتنيك . وترأس الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اجتماعا لمجلس السياسة النووية في البلاد يوم الجمعة.

وقال قصر الإليزيه بعد اجتماع الجمعة: “بهدف إنتاج كهرباء خالية من الكربون وتنافسية على المدى الطويل، صادق مجلس السياسة النووية أيضا على إطلاق دراسات للتحضير لتمديد عمر محطات الطاقة [النووية] الحالية إلى 60 عاما وما بعدها، في ظل ظروف سلامة صارمة تضمنها هيئة السلامة النووية”.

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ووفقا لتقارير وسائل الإعلام الفرنسية، يقتصر عمر محطات الطاقة النووية في فرنسا حاليا على 40 عاما.

وفي فبراير من العام الماضي، قال ماكرون إن فرنسا تخطط لبناء ستة مفاعلات نووية جديدة بحلول عام 2050 من أجل ضمان استقلال البلاد في مجال الطاقة وضمان إمدادات الكهرباء، وفي الوقت نفسه المساعدة في تحقيق الحياد الكربوني.

وقال ماكرون إن البناء سيبدأ في عام 2028، في حين يجب إطلاق أول مفاعل جديد بحلول عام 2035.

واستعرض مجلس السياسة النووية، يوم الجمعة، الموضوعات الرئيسية المتعلقة ببرنامج بناء المفاعلات النووية الستة الجديدة.

ووفقا لقصر الإليزيه، سيختتم النقاش العام حول البناء المخطط للمفاعلات الستة الجديدة في نهاية فبراير.