بيان غربي يدعو طهران إلى الوفاء بالتزاماتها الدولية بشأن منشأة فوردو

دعت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا يوم الجمعة في بيان مشترك، إيران على “الوفاء بالتزاماتها الدولية” بشأن المنشأة النووية في فوردو والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، عقب تقرير للوكالة الدولية أظهر فيه أن إيران أجرت تغييرات غير معلنة في منشأة “فوردو”، مشيرة إلى أن التغييرات شملت خطوات في أجهزة طرد مركزي.

موسكو – سبوتنيك . وجاء في بيان الدول الأربع: “هذا التغيير غير المعلن (من جانب إيران) يتعارض مع التزامات إيران بموجب اتفاقية الضمانات الشاملة.. ندعو إيران للوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب اتفاقية الضمانات الشاملة والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية”. إيران: معلومات غروسي بشأن تخصيب اليورانيوم في منشأة فوردو غير محدثة وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد أعلنت عن انتهاك إيران لالتزاماتها الدولية من خلال أنشطتها في موقع فوردو النووي. وتحدثت الوكالة عن اكتشاف “تغيير غير معلن عنه” في عمل أجهزة الطرد المركزي التي تخصب اليورانيوم حتى 60% في المنشأة. بدورها، أعلنت إيران أن تقرير الوكالة الدولية مبني على “معلومات قديمة” و”أخطاء” أحد المفتشين.

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