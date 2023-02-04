الخزانة الأمريكية تحذر الشركات التركية من المخاطر المرتبطة بالتصدير إلى روسيا

حذر مسؤول كبير في وزارة الخزانة الأمريكية خلال زيارة إلى تركيا، البنوك والشركات من أن ارتفاع الصادرات وإعادة التصدير إلى روسيا يزيد من مخاطر العقوبات المفروضة عليها.

واشنطن – سبوتنيك . وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، براين نيلسون، خلال تصريحات في تركيا: “إن الارتفاع الملحوظ خلال العام الماضي في الصادرات التركية غير الأساسية أو إعادة التصدير إلى روسيا يجعل القطاع الخاص التركي عرضة بشكل خاص لمخاطر السمعة والعقوبات”.

وكالة: الولايات المتحدة تحاول ابتزاز تركيا خوفا من روسيا

وأضاف: “يمكن للشركات والبنوك التركية أن تعرض نفسها لخطر العقوبات والخسارة المحتملة للوصول إلى أسواق مجموعة السبع وعلاقات المراسلة بينها”.

وأضاف أنه يتعين على الشركات والبنوك التركية أيضا اتخاذ احتياطات إضافية لتجنب المعاملات التي تتعامل مع عمليات نقل التكنولوجيا ذات الاستخدام المزدوج المحتملة إلى روسيا.

والتقى نيلسون برابطة البنوك التركية لمناقشة تنفيذ العقوبات الدولية المفروضة على روسيا بسبب الصراع الأوكراني، من بين مخاوف أخرى.