الخارجية الصينية: حادثة المنطاد تسببت فيها "القوة القاهرة" والحقائق واضحة جدا بشأنها

قال متحدث باسم وزارة الخارجية، يوم السبت، إن الصين لم تنتهك أبدا السلامة الإقليمية أو المجال الجوي لأي بلد، وأن حادثة المنطاد تسببت فيها “القوة القاهرة” والحقائق واضحة جدا بشأنها.

بكين – سبوتنيك . وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية في بيان: “هذا وضع غير متوقع تماما ناجم عن القوة القاهرة والحقائق واضحة جدا”.

البنتاغون: رصد بالون صيني آخر في أجواء أمريكا اللاتينية

وأضاف: “تتصرف الصين دائما بما يتفق بدقة مع القانون الدولي وتحترم سيادة جميع البلدان وسلامتها الإقليمية. ليس لدينا نية لانتهاك أراضي أو مجال أي دولة ذات سيادة ولم ننتهك أبدا”.

وأكد المتحدث الرسمي أن المنطاد الصيني مدني مستخدم للبحث، وخاصة دراسات الأرصاد الجوية، هو الذي دخل المجال الجوي الأمريكي بسبب القوة القاهرة.

وأضاف أن بعض “السياسيين ووسائل الإعلام في الولايات المتحدة قد ضجوا بها لمهاجمة الصين وتشويه سمعتها”، لافتا إلى أن بكين تعارض بشدة ذلك”.

ويوم الجمعة، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن لن يغادر إلى بكين في وقت لاحق من اليوم كما كان مخططا له في البداية بعد أن أعلنت وزارة الدفاع اكتشاف منطاد صيني فوق الولايات المتحدة.