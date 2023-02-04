﻿الجيش الإسرائيلي يقتحم مدينة أريحا بحثا عن منفذ عملية إطلاق نار

اقتحم الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم السبت، مدينة اريحا شرقي الضفة الغربية، وسط مواجهات مع عشرات الشبان الفلسطينيين الذين خرجوا للتصدي لعملية الاقتحام.
القدس – سبوتنيك. وأفادت مصادر طبية فلسطينية بأن “3 فلسطينيين أصيبوا بالرصاص خلال عملية الاقتحام، وصفت جروحهم بالمتوسطة وتم نقلهم إلى مستشفى المدينة لتلقي العلاج”.
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2 فبراير, 10:33 GMT
وقال مصدر محلي لوكالة “سبوتنيك” إن “قوات الاحتلال تمركزت عند مدخل مخيم عقبة جبر جنوب مدينة أريحا، وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع والصوت، عقب تجديد اقتحامها للمدينة”.
وأضاف المصدر أن “قوات الاحتلال اقتحمت حارة المقايطة في المخيم وحاصرت منزلا وسط سماع اشتباكات مسلحة تدور في محيط المنزل”.
وشدد الجيش الإسرائيلي من إجراءاته العسكرية على مدينة أريحا منذ أسبوع، وأقام الحواجز على جميع مخارج المدينة في إطار البحث والتفتيش عن منفذ هجوم مسلح عند أحد المطاعم قرب مستوطنة “الموغ” جنوبي أريحا دون وقوع إصابات.
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