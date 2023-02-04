كوهين: السعودية تدرك أن إسرائيل ليست عدوا بل هي شريك لها

رجح وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، أنه سيتم توقيع اتفاق تطبيع جديد مع دولة على الأقل خلال العام الحالي.

وقال كوهين لقناة “كان” الإسرائيلية، إنه “حدد في وزارة الخارجية 6 أو 7 دول ستقوم بالتطبيع مع إسرائيل”.

وأوضح أنه يتحدث، بصورة محددة، عن “دول إسلامية وعربية في أفريقيا وآسيا والخليج”.

אחרי הביקור בסודאן | שר החוץ אלי כהן מבטיח בריאיון ב-#חדשותשישי: יהיו הסכמי שלום עם מדינות נוספות@gilicohen10 pic.twitter.com/oXF0Wv83vd — כאן חדשות (@kann_news) February 3, 2023

وبسؤاله عن موقف المملكة العربية السعودية، أجاب كوهين: “السعودية تدرك، بصورة واضحة، أن إسرائيل ليست عدوا، بل هي شريك لها”.

وأردف “اتفاق سلام بين السعودية وإسرائيل سيكون في مصلحة الجانبين”.

وتابع “السعودية تدرك أن لديها مصلحتين، أمنية واقتصادية، من أجل التقدم في اتجاه اتفاق تطبيع مع إسرائيل”.

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يذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، كان قد صرح منذ أيام بأن السلام مع السعودية سيوصل الصراع العربي – الإسرائيلي إلى نهايته، مؤكدا أنه سيمهد الطريق للسلام مع الفلسطينيين.

وكان وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، أكد، منذ أسبوعين، أن الاتفاق على إقامة دولة فلسطينية سيكون شرطا مسبقا لإقامة علاقات دبلوماسية رسمية مع إسرائيل