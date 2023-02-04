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جندي سوداني يثير تفاعلا واسعا بمداعبته لأخطر أنواع الأفاعي

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم السبت، مقطعا مصورا، حصد تفاعلا واسعا بين مرتادي الشبكة ‏العنكبوتية، لمواجهة “ودية” بين أحد منتسبي القوات المسلحة السودانية وأخطر أنواع الأفاعي في العالم.‏

ويبيّن الفيديو الرجل وهو يخرج ثعبان “أصلة” ضخم شديد السمية من حقيبته، ويتلاعب به مثل حيوان أليف.
وتباينت آراء متابعي الفيديو ما بين الإعجاب بشجاعة الرجل السوداني مع الأفعى، التي تعد من أخطر أنواع الأفاعي التي تعيش في بلاده، وبين وصف حركته بنوع من أنواع التهور.

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عن مصدر الخبر

موقع سبوتنيك الروسي

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