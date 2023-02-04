جندي سوداني يثير تفاعلا واسعا بمداعبته لأخطر أنواع الأفاعي

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم السبت، مقطعا مصورا، حصد تفاعلا واسعا بين مرتادي الشبكة العنكبوتية، لمواجهة “ودية” بين أحد منتسبي القوات المسلحة السودانية وأخطر أنواع الأفاعي في العالم.
ويبيّن الفيديو الرجل وهو يخرج ثعبان “أصلة” ضخم شديد السمية من حقيبته، ويتلاعب به مثل حيوان أليف.
متداول | أحد منتسبي القوات المسلحة السودانية يخرج “ثعبان أصلة” من حقيبة دراجته النارية ويثير دهشة متابعي مواقع التواصل الاجتماعي#واكب_مجتمع pic.twitter.com/DfsdEjDwzs
— واكب | Wakeep (@WakeepAr) February 3, 2023
وتباينت آراء متابعي الفيديو ما بين الإعجاب بشجاعة الرجل السوداني مع الأفعى، التي تعد من أخطر أنواع الأفاعي التي تعيش في بلاده، وبين وصف حركته بنوع من أنواع التهور.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي
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