جندي سوداني يثير تفاعلا واسعا بمداعبته لأخطر أنواع الأفاعي

ويبيّن الفيديو الرجل وهو يخرج ثعبان “أصلة” ضخم شديد السمية من حقيبته، ويتلاعب به مثل حيوان أليف.

وتباينت آراء متابعي الفيديو ما بين الإعجاب بشجاعة الرجل السوداني مع الأفعى، التي تعد من أخطر أنواع الأفاعي التي تعيش في بلاده، وبين وصف حركته بنوع من أنواع التهور.