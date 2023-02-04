الدفاع الروسية تعلن تحييد أكثر من 100 عسكري أوكراني على محور كراسني ليمان

أعلنت وزارة الدفاع الروسية استمرار القوات الروسية في تنفيذ العمليات الهجومية على محور كراسني ليمان، مؤكدة أنه تم تحييد أكثر من 100 عسكري أوكراني في هذا الاتجاه خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وقالت الدفاع الروسية في بيانها اليومي “في اتجاه كراسني ليمان، استمرت العمليات الهجومية لوحدات مجموعة الوسط من القوات. في مناطق تشيرفينايا ديبروفا في جمهورية لوغانسكالشعبية، وسيريبريانكا وغريغوروفكا من جمهورية دونيتسك الشعبية، ألحقت هزيمة حريق معقدة بتراكم القوى العاملة والمعدات من ألوية الهجوم الجوي 80 و 95 لقوات أوكرانيا. تم تحييد أكثر من 100 جندي أوكراني وتدمير ست مركبات قتالية مدرعة وقاذفة صواريخ متعددة من طراز BM-21 Grad ومدافع هاوتزر D-30 في هذا الاتجاه في يوم واحد”.

وتابع البيان “في اتجاه كوبيانسك، ونتيجة للعمليات الهجومية التي قامت بها وحدات مجموعة القوات الغربية، تم إخراج العدو من الضواحي الغربية للمنطقة السكنية دفورتشينوي بمقاطعة خاركوف. وقد هزمت الضربات الجوية للجيش ونيران المدفعية تشكيلات القوات المسلحة في اللواء الآلي 92 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق كراكملنوي وبريستوفوي في منطقة خاركوف، حيث تم القضاء على أكثر من 30 جنديا أوكرانيا وتدمير مدرعتين قتاليتين وثلاث مركبات”.

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وأضافت الدفاع في البيان “في سياق العمليات الهجومية في اتجاه دونيتسك، احتلت وحدات من مجموعة القوات “الجنوبية” خطوط ومواقع استراتيجية. ونتيجة لنيران المدفعية والأعمال النشطة لمجموعة القوات، تم تحييد ما يصل إلى 60 جنديا أوكرانيا وتدمير ثلاث مركبات قتالية مدرعة وأربع مركبات، بالإضافة إلى مدافع الهاوتزر MSTA-B ومدافع هاوتزر ذاتية الدفع من طراز “أكاسيا” وقاذفة الصواريخ متعددة الإطلاق من طراز “غراد بي إم-21”.