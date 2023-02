الدفاع الروسية تعلن تحييد أكثر من 100 عسكري أوكراني على محور كراسني ليمان

بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير مستودعين للذخيرة وأسلحة الصواريخ والمدفعية للقوات الأوكرانية في منطقة كراماتورسك وأوغليدار، وفي مناطق ماركوفو وتيخونوفكا ونوفوميكايلوفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية، تم تدمير رادارات مضادة للبطاريات أمريكية الصنع. AN /TPQ-36و AN / TPQ-37 و AN / TPQ-50.