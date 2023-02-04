رئيس الوزراء الياباني يفكر في إقالة أحد معاونيه بسبب معاداة المثليين

يفكر رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، في إقالة أحد معاونيه، يدعى أراي ماسايوشي، بعدما أدلى الأخير بتصريحات قال فيها إنه “يحتقر المثليين”.

ونقل موقع “هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية” عن كيشيدا، قوله اليوم السبت إن ماسايوشي “كانت تعليقاته متناقضة تماما مع سياسة الحكومة، فهي تعليقات شائنة، أعتقد أنه لا خيار أمامه إلا التفكير في الاستقالة”، مشيرا إلى أن إدارته تسعى إلى تحقيق مجتمع يتسم بالتنوع.

يذكر أن أراي ماسايوشي بدأ في العمل كأحد معاوني كيشيدا منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2021، وصرح، أمس الجمعة، للصحفيين بأن جميع معاوني كيشيدا معارضون لزواج المثليين.

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وأضاف ماسايوشي إنه لا يريد أن يعيش زوجان مثليان بجواره، متوقعا أن يرحل بعض الناس عن اليابان إذا اعترفت الحكومة اليابانية بزواج المثليين، لكنه أشار في الوقت ذاته، إلى أنه يحترم حقوق الإنسان.

وتراجع ماسايوشي في وقت لاحق من اليوم ذاته عن تصريحاته، وقال للصحفيين إنه “يريد سحب تعليقاته إذا كانت قد أسيء فهمها، مؤكدا أنه لم يسأل زملاءه عن آرائهم في مسألة زواج المثليين”.