تبرئة إيلون ماسك من قضية نصب بسبب تغريدة عن "تسلا" عمرها 5 سنوات

برأت محكمة أمريكية الملياردير، إيلون ماسك، من تهم النصب وتضليل المستثمرين، بسبب تغريدة نشرها عبر ‏حسابه على منصة التغريدات “تويتر” في عام 2018.‏

وزعم ماسك في تغريدته، أنه حصل على “تمويل مضمون” لامتلاك شركة السيارات الكهربائية “تسلا”، مقابل 420 دولار أمريكي للسهم، وفقا لموقع “إنغادجيت”.

في وقت سابق من اليوم السبت، وجدت هيئة محلفين في المحكمة، والمؤلفة من 9 أشخاص، أن المستثمرين فشلوا في إثبات أن تغريدة إيلون ماسك بشأن جعل شركة “تسلا” خاصة عند 420 دولار للسهم، أضرّت بهم ماليا، بعد أن لم يؤت اقتراحه ثماره.

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وتعليقا على الحكم الصادر بتبرئته، قال رائد الأعمال الملياردير، إيلون ماسك، اليوم السبت، إنه يقدّر بشدة قرار هيئة المحلفين الأمريكية، بإثبات براءته في دعوى قضائية لمستثمر، زعم أنه ارتكب انتهاكات لقانون الأوراق المالية الفيدرالية، من خلال تغريدة نشرها في عام 2018، وتتناول اقتراحا منه بجعل شركة “تسلا” خاصة.

Thank goodness, the wisdom of the people has prevailed! I am deeply appreciative of the jury’s unanimous finding of innocence in the Tesla 420 take-private case. — Elon Musk (@elonmusk) February 3, 2023