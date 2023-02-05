الداخلية التونسية تشكر المواطنين لمساعدتهم في توقيف متهم بقضية إرهاب

وجهت السلطات في تونس، الشكر للمواطنين لمساعدتهم في توقيف شخص متهم في قضية عدلية ذات صبغة إرهابية.

جاء هذا في بيان صادر عن وزارة الداخلية، اليوم السبت، بحسب موقع قناة “نسمة”.

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وقالت وزارة الداخلية إنها تتوجه بالشكر إلى “كافة المواطنين لتفاعلهم ومساهمتهم في توفير المعلومات التي ساعدت في إيقافه”.

وأعلنت وزارة الداخلية أن وحدات الحرس الوطني تمكنت فجر اليوم السبت من إلقاء القبض على المدعو عمر بن محمد بن عمر جعفر.

وأشار البيان إلى أن جعفر المولود في عام 1986، ومقيم في نهج المنجي سليم رفراف بنزرت متورط في قضية عدلية ذات صبغة إرهابية.