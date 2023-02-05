السيسي ناعيا شريف إسماعيل: كان رجلا فاضلا ومن خير رجال مصر

نعى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، شريف إسماعيل، رئيس الوزراء السابق، الذي وافته المنية اليوم السبت.

ونشر الرئيس المصري على حسابه الرسمي على “فيسبوك” (تابع لشركة “ميتا” الأمريكية المحظورة في روسيا بسبب أنشطتها المتطرفة) مساء اليوم السبت، ناعيا شريف إسماعيل، مؤكدا أنه “كان رجلا فاضلا ومن خير رجال مصر”.

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وأعرب الرئيس السيسي عن حزنه الشديد لوفاة إسماعيل، مشيرا إلى أنه “رجل تجسد فيه ضمير هذه الأمة، رئيس الوزراء السابق الدكتور الجليل شريف إسماعيل”.

وقال الرئيس المصري: لقد كان الراحل رجلا عظيما بحق، تحمل المسؤولية في أصعب الظروف وأحلك الأوقات، وكان على قدر المسئولية الصعبة.

وأكد السيسي أنه “لم ير من الراحل العظيم إلا كل تجرد وإخلاص وأمانة ورغبة في العطاء، مترفعا عن كل المكاسب، لا يبتغي أي شيء إلا مصلحة وطنه وشعبه”.

واستطرد عبد الفتاح السيسي، الرئيس المصري، قائلا:

إنني أعزي نفسي وأعزي الشعب المصري في فقدان هذا الرجل المخلص.. وإنا لله وإنا إليه راجعون.

يذكر أن شريف إسماعيل، قد تولى مهام رئاسة الوزراء في مصر في العام 2015، وحتى العام 2018، وهو خريج كلية الهندسة في جامعة عين شمس عام 1978، عمل مهندسا في شركة “إنبي” منذ عام 1979 حتى عام 2000.

تولى مهام وكيل وزارة البترول المصرية في العام 2000 حتى العام 2005، وبعدها رئاسة مجلس إدارة شركة “إيجاس” حتى عام 2007، ثم رئاسة مجلس إدارة شركة “جنوب الوادي القابضة للبترول” بين عامي 2007 حتى 2013.