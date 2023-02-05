سياسي فرنسي: ينبغي على باريس إطلاق مبادرة لإيجاد حل دبلوماسي للأزمة في أوكرانيا

باريس – سبوتنيك. وكتب روسيل في مقال نشرته جريدة “دو ديمانش” الفرنسية، “ينبغي على فرنسا أن تكون أكثر نشاطًا في البحث عن حل دبلوماسي مبكر (للنزاع في أوكرانيا).. لهذا من الضروري عقد مؤتمر لعموم أوروبا حول السلام والأمن الجماعي، والمبادرة يجب أن تصدر من بلدنا”.