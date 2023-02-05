سياسي فرنسي: ينبغي على باريس إطلاق مبادرة لإيجاد حل دبلوماسي للأزمة في أوكرانيا

يرى زعيم الحزب الشيوعي الفرنسي، فابيان روسيل، أنه ينبغي على فرنسا إطلاق مبادرة لعقد مؤتمر لعموم أوروبا يهدف لإيجاد حل دبلوماسي للنزاع في أوكرانيا.
باريس – سبوتنيك. وكتب روسيل في مقال نشرته جريدة “دو ديمانش” الفرنسية، “ينبغي على فرنسا أن تكون أكثر نشاطًا في البحث عن حل دبلوماسي مبكر (للنزاع في أوكرانيا).. لهذا من الضروري عقد مؤتمر لعموم أوروبا حول السلام والأمن الجماعي، والمبادرة يجب أن تصدر من بلدنا”.
العملية العسكرية الروسية الخاصة
تطورات خريطة العملية العسكرية الخاصة
3 فبراير, 15:17 GMT
ووفقا له، فتح الطريق لحل سلمي من خلال الدبلوماسية يعد المسار الأكثر عقلانية، أكثر من أي وقت”.
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