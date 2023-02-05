القوات الأوكرانية تطلق 3 صواريخ "هيمارس" أمريكية على بلدة ماكييفكا في دونيتسك

دونيتسك – سبوتنيك. وقال المكتب التمثيلي في بيان عبر حسابه على موقع “تليغرام”، أنه”تم تسجيل قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية، في الساعة 20.15 (بتوقيت موسكو) على محور التجمع السكني لاستوتشكينو- بلدة ماكييفكا، باستخدام راجمات الصواريخ هيمارس (جرى إطلاق 3 صواريخ)”.