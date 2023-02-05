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القوات الأوكرانية تطلق 3 صواريخ "هيمارس" أمريكية على بلدة ماكييفكا في دونيتسك

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، بأن القوات الأوكرانية أطلقت مساء السبت، 3 صواريخ “هيمارس” أمريكية على بلدة ماكييفكا في الجمهورية.

دونيتسك – سبوتنيك. وقال المكتب التمثيلي في بيان عبر حسابه على موقع “تليغرام”، أنه”تم تسجيل قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية، في الساعة 20.15 (بتوقيت موسكو) على محور التجمع السكني لاستوتشكينو- بلدة ماكييفكا، باستخدام راجمات الصواريخ هيمارس (جرى إطلاق 3 صواريخ)”.
العملية العسكرية الروسية الخاصة

تطورات خريطة العملية العسكرية الخاصة

3 فبراير, 15:17 GMT
وتواصل القوات الأوكرانية، استهداف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن لوغانسك ودونيتسك.

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موقع سبوتنيك الروسي

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