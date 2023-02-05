القوات الأوكرانية تطلق 3 صواريخ "هيمارس" أمريكية على بلدة ماكييفكا في دونيتسك

أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، بأن القوات الأوكرانية أطلقت مساء السبت، 3 صواريخ “هيمارس” أمريكية على بلدة ماكييفكا في الجمهورية.
دونيتسك – سبوتنيك. وقال المكتب التمثيلي في بيان عبر حسابه على موقع “تليغرام”، أنه”تم تسجيل قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية، في الساعة 20.15 (بتوقيت موسكو) على محور التجمع السكني لاستوتشكينو- بلدة ماكييفكا، باستخدام راجمات الصواريخ هيمارس (جرى إطلاق 3 صواريخ)”.
العملية العسكرية الروسية الخاصة
تطورات خريطة العملية العسكرية الخاصة
3 فبراير, 15:17 GMT
وتواصل القوات الأوكرانية، استهداف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن لوغانسك ودونيتسك.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي
أضف تعليقـك