صفارات الإنذار تدوي في مناطق شرق أوكرانيا

دوت صفارات الإنذار للتحذير من الغارات الجوية، ليل السبت/الأحد، في مناطق شرق أوكرانيا.
وبحسب خريطة التحذير من الغارات الجوية الصادرة عن وزارة التحول الرقمي الأوكرانية، دوت صفارات الإنذار في مقاطعات سومي، بولتافا، خاركوف، نيكولايف، دنيبروبتروفسك، كيروفوغراد.
كما شهدت الأجزاء التي تسيطر عليها أوكرانيا من زابوروجيه وخيرسون وجمهورية دونيتسك الشعبية انطلاق صفارات الإنذار أيضا.
نفذت روسيا ضربات دقيقة ضد البنية التحتية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر 2022 (بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم).
العملية العسكرية الروسية الخاصة
تطورات خريطة العملية العسكرية الخاصة
3 فبراير, 15:17 GMT
كان رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال قال في نوفمبر من العام الماضي، إن حوالي 50٪ من البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا قد تضررت. وفيما أكد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، إنه من المستحيل استعادة البنية التحتية للطاقة في البلاد لكامل طاقتها بنسبة 100%، وهذا هو سبب أن انقطاع التيار الكهربائي المجدول لا يزال ساري المفعول في معظم مدن ومقاطعات أوكرانيا.
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