قال يوري بارباشوف، رئيس إدارة منطقة سنيهوريفكا، اليوم الأحد، إن القوات الأوكرانية تقوم بزرع الألغام بشكل عشوائي في أراضي منطقة سنيهوريفكا بمنطقة خيرسون، مما يشكل مخاطر شديدة على المدنيين، بمن فيهم الأطفال.

وأضاف في حديثه لوكالة “سبوتنيك”، “الطرق الريفية ملغومة، والأشخاص الذين يحاولون استخدامها للوصول إلى قراهم يتعرضون للأذى”. وأشار إلى أنه “في الآونة الأخيرة كان هناك انفجار، أصيبت عائلة من بينها أطفال… من المستحيل ببساطة السفر على طول الطرق الريفية”. وأكد أن “التفخيخ العشوائي” قامت به القوات الأوكرانية في كل من منطقة سنيهوريفكا وفي أجزاء من جمهورية لوغانسك الشعبية. العملية العسكرية الروسية الخاصة تطورات خريطة العملية العسكرية الخاصة وأوضح بارباشوف لـ “سبوتنيك”، “لعدة عشرات من الكيلومترات الداخلية من خط الترسيم إلى الغرب، قامت القوات الأوكرانية بزرع الألغام بشكل عشوائي”.

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