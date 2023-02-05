القوات الأوكرانية تقصف جمهورية دونيتسك 46 مرة خلال الـ24 ساعة الماضية

قالت ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في مركز مراقبة وتسجيل جرائم الحرب التي ترتكبها أوكرانيا، إن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 46 مرة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

دونيتسك – سبوتنيك. وأشارت الممثلية في بيانها، اليوم الأحد، إلى أن التشكيلات المسلحة الأوكرانية استهدفت أراضي الجمهورية الشعبية خلال ذلك بـ 204 قطعة ذخيرة من مختلف العيارات.

وأضاف البيان، “خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجلت الممثلية 46 واقعة لإطلاق النار من قبل القوات المسلحة الأوكرانية تجاه أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية”

وأشارت إلى أن ذلك شمل إطلاق النيران 20 مرة على اتجاه دونيتسك من مدافع عيار 155 مم. وعلى اتجاه غورلوفكا 17 مرة بقذائف مدفعية من عيار 155 و152 مم. وعلى اتجاه ياسينوفاتايا 9 مرات بقذائف مدفعية من عيار 155 و152 مم. وخلال كل هذا القصف، أطلق العدو 204 قطعة ذخيرة”.

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ونوه البيان، بأن المناطق التي تعرضت لنيران المدفعية الأوكرانية هي، مدينة دونيتسك، غورلوفكا، ياسينوفاتايا، ماكيفكا، ياكوفليفكا، مينيرالنو، وكارل ماركس.