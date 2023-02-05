الصين تبدي استياءها إزاء استخدام أمريكا القوة في إسقاط منطادها وتحتفظ بحق الرد

وقال البيان، إن الجانب الصيني أطلع الجانب الأمريكي تكرارًا بعد التحقق على الطبيعة المدنية للمنطاد، مؤكدًا أن دخوله إلى الولايات المتحدة بسبب قوة قاهرة ولم يكن متوقعًا تمامًا، مشيرًا إلى أن الجانب الصيني قد طالب الجانب الأمريكي بوضوح بالتعامل بشكل صحيح مع الأمر بطريقة هادئة ومهنية وضبط النفس.