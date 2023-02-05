الصين تبدي استياءها إزاء استخدام أمريكا القوة في إسقاط منطادها وتحتفظ بحق الرد

أعربت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الأحد، عن استيائها الشديد واعتراضها إزاء استخدام الولايات المتحدة القوة في إسقاط منطادها، الذي تشتبه واشنطن بأنه لأغراض التجسّس وتم رصده فوق أمريكا الشمالية.
وجاء في بيان الخارجية، “نعرب عن استيائنا إزاء استخدام الولايات المتحدة القوة في إسقاط منطادا يستخدم للأرصاد الجوية ودراسة الطقس”.
وقال البيان، إن الجانب الصيني أطلع الجانب الأمريكي تكرارًا بعد التحقق على الطبيعة المدنية للمنطاد، مؤكدًا أن دخوله إلى الولايات المتحدة بسبب قوة قاهرة ولم يكن متوقعًا تمامًا، مشيرًا إلى أن الجانب الصيني قد طالب الجانب الأمريكي بوضوح بالتعامل بشكل صحيح مع الأمر بطريقة هادئة ومهنية وضبط النفس.
وأشارت الخارجية، إلى أن بكين تحتفظ بحق اتخاذ مزيد من الردود الضرورية”.
طائرات وسفن حربية تشارك في البحث عن بقايا “المنطاد الصيني”
أمس, 21:34 GMT
جاء تنديد بكين بعد ساعات من إعلان وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أن مقاتلة تابعة للقيادة الشمالية الأمريكية أسقطت يوم السبت وبتوجيه من الرئيس جو بايدن منطاد الاستطلاع الصيني الذي كان يحلق على ارتفاع شاهق، فوق المحيط الأطلسي قبالة ساحل ولاية ساوث كارولاينا.
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