الولايات المتحدة.. حريق هائل إثر خروج قطار يحمل مواد كيميائية عن مساره

خرج قطار يحمل مادة كيميائية عن مساره في شمال الولايات المتحدة، ما تسبب في نشوب حريق هائل وإجلاء مئات الأشخاص، وفق ما أفاد مسؤولون ووسائل إعلام أمريكية، يوم السبت.

ولم تسجل إصابات جراء خروج القطار المكون من 50 عربة عن مساره، مساء الجمعة، في منطقة شرق فلسطين بولاية أوهايو قرب الحدود مع ولاية بنسلفانيا.

سمع دوي عدة انفجارات مع استمرار اشتعال عربات، السبت، بحسب وسائل إعلام محلية، رغم جهود عناصر الإطفاء التي تباطأت بسبب تجمد صهاريج المياه نتيجة البرد القارس الذي يضرب هذا الجزء من أمريكا الشمالية في نهاية الأسبوع.

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