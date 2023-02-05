الغزو الأمريكي للعراق وبدء الحرب عليه

من خلال تقديم مثل هذه “الأدلة” على الاختباء من المفتشين الدوليين لأسلحة الدمار الشامل، استمرت إدارة جورج بوش (الابن) في الضغط على العراق والرأي العام الدولي، حتى نالت مبتغاها – غزو العراق وإسقاط حكومة صدام حسين.
وتتعرفون في الرسم المعلوماتي الذي أعده فريق “سبوتنيك” مقدمة الأحداث لغزو العراق، والدول المشاركة في التحالف العسكري بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، والأثر الاقتصادي للغزو الأمريكي للعراق، ونتائج الحرب على العراق على جميع الأطراف.
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