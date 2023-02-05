الغزو الأمريكي للعراق وبدء الحرب عليه

من خلال تقديم مثل هذه “الأدلة” على الاختباء من المفتشين الدوليين لأسلحة الدمار الشامل، استمرت إدارة جورج بوش (الابن) في الضغط على العراق والرأي العام الدولي، حتى نالت مبتغاها – غزو العراق وإسقاط حكومة صدام حسين.