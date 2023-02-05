وفاة الرئيس الباكستاني الأسبق برويز مشرف بعد صراع مع المرض

ثم انتقل للدراسة في لاهور، وانضم بعدها إلى الجيش الباكستاني عام 1964، الذي تولى قيادته عام 1998.

وقاد مشرف بلاده بين العامين 1999 و2008 عندما استقال وخرج من البلاد بأعقاب اتهامه بخرق الدستور في عام 2007، وعاد في عام 2013 بنية الانخراط بالانتخابات الوطنية، ولكنه وجد نفسه يواجه عقبات قانونية.