وفاة الرئيس الباكستاني الأسبق برويز مشرف بعد صراع مع المرض

أفادت وسائل إعلام محلية ودولية، اليوم الأحد، بوفاة الرئيس السابق للبلاد، برويز مشرف، بعد معاناة طويلة مع المرض بمستشفى خاص في دبي.
وذكرت صحيفة “ديلي باكستان” أن أسرة الرئيس السابق، أكدت وفاته صباح اليوم في المستشفى.
وفي السياق، قالت شبكة “سي إن إن” إن الجيش الباكستاني أصدر بيانا، أعرب فيه عن تعازيه في “وفاة الجنرال برويز مشرف”.
الرئيس الباكستاني السابق برويز مشرف في حالة صحية حرجة داخل مستشفى بدبي
11 يونيو 2022, 23:33 GMT
ووُلد مشرف في مدينة نيودلهي في 11 أغسطس/آب عام 1943، وانتقلت عائلته إلى مدينة كراتشي الباكستانية عام 1947، حيث حصل الرئيس السابق على شهادته الثانوية.
ثم انتقل للدراسة في لاهور، وانضم بعدها إلى الجيش الباكستاني عام 1964، الذي تولى قيادته عام 1998.
وقاد مشرف بلاده بين العامين 1999 و2008 عندما استقال وخرج من البلاد بأعقاب اتهامه بخرق الدستور في عام 2007، وعاد في عام 2013 بنية الانخراط بالانتخابات الوطنية، ولكنه وجد نفسه يواجه عقبات قانونية.
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