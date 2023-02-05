الاتحاد الأوروبي: اتفاق عام 2015 ضمن عدم تحول إيران إلى قوة نووية

أكد منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الأحد، أن الاتفاق النووي الذي أبرم عام 2015 أتاح لايران المشاركة في التجارة الدولية وتصدير نفطها، لكنه ضمن عدم تحوّلها إلى قوة نووية.

واعتبر بوريل، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إيرانية، “انسحاب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من الاتفاق النووي الإيراني خطوة غير مجدية ومفيدة”، مؤكدا أن “الاتفاق النووي كان يؤدي دوره بشكل جيد”.

وقال إن “هذا الاتفاق مُجمّد حاليا لكنه لم يمت”، مؤكدا أنه “يبذل كل الجهود كي يبقيه على قيد الحياة، رغم أنه أدرك أن الإجراءات والخطوات النووية التي تتخذها ايران، يصعّب ذلك كثيرا”.

وكان مساعد وزير الخارجية الإيرانية للشؤون السياسية، علي باقري كني، أكد أمس السبت، أن بلاده هي “الجانب المدعي” في الاتفاق النووي والجانب الغربي هو “المدعى عليه”.

وقال باقري كني، إن بلاده جددت استعدادها للتفاوض في إطار الاتفاق السابق ومواصلة تفاعلها مع الأطراف الأخرى بشتى الطرق، آملة انتهاء مسيرة الجهود في مسار المفاوضات بنتائج إيجابية.

وأشار الدبلوماسي الإيراني إلى أن الدور الذي لعبته دولة مثل أمريكا كان مهما ومسيطرا وقد خدم مصالح هذا البلد والأساس الرئيسي لهذا النظام الدولي هو قوة الأطراف التي شكلته، لافتا إلى تعرض النظام الدولي الذي أنشأته القوى الغربية بعد الحرب العالمية الثانية لأضرار جسيمة وشهد عمليا أجواء جديدة أمامه، حيث ادعى الأمريكيون إنشاء نظام أحادي القطب.

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وتعثرت المحادثات الهادفة إلى إحياء الاتفاق النووي، الموقع بين إيران من جهة والدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، بالإضافة إلى ألمانيا من جهة أخرى، بسبب عدم اتفاق الولايات المتحدة وإيران على النص النهائي للاتفاق الذي قدمه الوسيط الأوروبي.

وتطالب إيران بإغلاق ملف “الادعاءات” للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بشأن العثور على آثار مواد نووية في ثلاثة مواقع إيرانية غير معلنة؛ تندرج ضمن مسألة الضمانات، التي تطالب بها طهران لضمان استمرارية الاتفاق.