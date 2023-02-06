مصر وقطر تعقدان الاجتماع الأول للجنة التشاور السياسي

عقدت مصر وقطر الاجتماع الأول للجنة التشاور السياسي في العاصمة المصرية القاهرة، اليوم الأحد، بين وزارتي الخارجية في الدولتين.

وقالت صحيفة “الشرق” القطرية إن السفير علاء موسى، مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون العربية، ترأس جانب بلاده في الاجتماع، فيما ترأس الجانب القطري محمد بن عبد العزيز بن صالح الخليفي، مساعد وزير الخارجية القطري للشؤون الإقليمية.

شهد الاجتماع مناقشة أحدث المستجدات على الساحتين العربية والدولية، وعددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، لا سيما القضية الفلسطينية، كما شدد الجانبان على أهمية تعزيز الجهود المشتركة لتحقيق الازدهار والتنمية للتغلب على التحديات التي تواجه المنطقة العربية.

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وفي وقت سابق، زار رئيس مجلس النواب المصري المستشار، حنفي جبالي، دولة قطر، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وهي الزيارة الأولى من نوعها منذ توقيع اتفاق العلا الخاص بالمصالحة بين دول عربية بينها مصر وقطر.

وبحسب موقع “مصراوي” تأتي الزيارة تلبيةً لدعوة حسن بن عبد الله الغانم رئيس مجلس الشورى القطري، ومن المقرر أن يعقد الجبالي مباحثات موسعة مع الغانم.