الدفاع الروسية: كييف تعتزم تنفيذ استفزاز واسع النطاق لاتهام روسيا بارتكاب "جرائم حرب"

أكد مقر التنسيق بين الإدارات للاستجابة الإنسانية في وزارة الدفاع الروسية بشأن أوكرانيا، اليوم الأحد، أن كييف تخطط لاستفزاز من خلال إعداد تفجير في كراماتورسك لمستوصفات الأدوية والأورام، وكذلك في مستشفى، لاتهام الجانب الروسي بارتكاب “جرائم حرب” مزعومة.
وأفاد المقر في بيان “بحسب معلومات أكدتها عدة مصادر مستقلة، تعتزم الأجهزة الخاصة الأوكرانية القيام باستفزاز واسع النطاق في المستقبل القريب لاتهام روسيا بارتكاب “جرائم حرب”.
وأضاف البيان “تحقيقا لهذه الغاية، خطط نظام كييف في مدينة كراماتورسك لتفجير محكم لمباني مستوصفات لمعالجة الإدمان على المخدرات والأورام المحلية (شارع أليكسي تيخوي، 31)، وكذلك مستشفى المدينة الأول (شارع أليكسي تيخوي، 17) في من أجل اتهام روسيا بارتكاب “هجوم متعمد” على أهداف مدنية”.
وأضاف المقر أن المخابرات الأوكرانية جلبت الصحفيين الغربيين إلى كراماتورسك، حيث تم التخطيط لاستفزاز بتفجيرات في المرافق الطبية بالمدينة، لتغطية “جرائم الحرب” المزعومة.
السفير الروسي لدى واشنطن: تسليم دبابات أمريكية لأوكرانيا “استفزاز صارخ”
25 يناير, 03:46 GMT
وجاء في البيان “وصل بالفعل صحفيون إعلاميون غربيون برفقة ضباط إدارة أمن الدولة إلى مدينة كراماتورسك، الذين يقيمون الآن في فندق سافير (شارع فراشيبنايا، 35). وفي الوقت نفسه، تم الآن إجلاء العاملين في المؤسسات الطبية. وتم نقل جميع الموظفين إلى نظام العمل عن بُعد حتى إشعار آخر”.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي
أضف تعليقـك