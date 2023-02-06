الدفاع الروسية: كييف تعتزم تنفيذ استفزاز واسع النطاق لاتهام روسيا بارتكاب "جرائم حرب"

وأفاد المقر في بيان “بحسب معلومات أكدتها عدة مصادر مستقلة، تعتزم الأجهزة الخاصة الأوكرانية القيام باستفزاز واسع النطاق في المستقبل القريب لاتهام روسيا بارتكاب “جرائم حرب”.

وأضاف البيان “تحقيقا لهذه الغاية، خطط نظام كييف في مدينة كراماتورسك لتفجير محكم لمباني مستوصفات لمعالجة الإدمان على المخدرات والأورام المحلية (شارع أليكسي تيخوي، 31)، وكذلك مستشفى المدينة الأول (شارع أليكسي تيخوي، 17) في من أجل اتهام روسيا بارتكاب “هجوم متعمد” على أهداف مدنية”.

وأضاف المقر أن المخابرات الأوكرانية جلبت الصحفيين الغربيين إلى كراماتورسك، حيث تم التخطيط لاستفزاز بتفجيرات في المرافق الطبية بالمدينة، لتغطية “جرائم الحرب” المزعومة.

وجاء في البيان “وصل بالفعل صحفيون إعلاميون غربيون برفقة ضباط إدارة أمن الدولة إلى مدينة كراماتورسك، الذين يقيمون الآن في فندق سافير (شارع فراشيبنايا، 35). وفي الوقت نفسه، تم الآن إجلاء العاملين في المؤسسات الطبية. وتم نقل جميع الموظفين إلى نظام العمل عن بُعد حتى إشعار آخر”.