الاتحاد السوري لكرة القدم يعلن تعيين المصري عصام الحضري مدربا لحراس مرمى "نسور قيسون"

وأفاد الاتحاد السوري، عبر حسابه على “فيسبوك”، (أنشطة شركة “ميتا”، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي “فيسبوك” و”إنستغرام”، محظورة في روسيا، باعتبارها أنشطة متطرفة)، بأن الأرجنتيني هيكتور كوبر سيقود المنتخب الأول، ويعاونه محمود فايز.