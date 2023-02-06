الاتحاد السوري لكرة القدم يعلن تعيين المصري عصام الحضري مدربا لحراس مرمى "نسور قيسون"

أعلن الاتحاد السوري لكرة القدم، مساء اليوم الأحد، عن تعيين المصري عصام الحضري مدربا لحراس مرمى المنتخب ضمن الجهاز الفني الجديد.
وأفاد الاتحاد السوري، عبر حسابه على “فيسبوك”، (أنشطة شركة “ميتا”، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي “فيسبوك” و”إنستغرام”، محظورة في روسيا، باعتبارها أنشطة متطرفة)، بأن الأرجنتيني هيكتور كوبر سيقود المنتخب الأول، ويعاونه محمود فايز.
مجتمع
لاعب منتخب سوريا عبدالله الشامي يطالب “بالصبر” على معلول
23 نوفمبر 2020, 13:43 GMT
وكان عصام الحضري يتولى منصب مدرب حراس مرمى منتخب مصر الأولمبي تحت قيادة المدير الفني البرازيلي روجيرو ميكالي.
وسبق لكوبر وأن قاد فريق فالنسيا في رحلة الصعود لنهائي دوري أبطال أوروبا مرتين متتاليتين، بالإضافة إلى صعوده إلى كأس العالم 2018 مع المنتخب المصري، وكانت آخر محطاته مع منتخب الكونغو الديمقراطية.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي
أضف تعليقـك