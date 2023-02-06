"طالبان" تريد المشاركة في اجتماع متعدد الأطراف بشأن أفغانستان في موسكو الأسبوع المقبل

قال المتحدث باسم حركة “طالبان” ذبيح الله مجاهد، اليوم الأحد، إن ممثل الحركة (الخاضعة لعقوبات الأمم المتحدة بسبب الأنشطة الإرهابية) ينبغي أن يشارك في اجتماع لأمناء مجلس الأمن للدول المجاورة لأفغانستان المقرر انعقاده في موسكو الأسبوع المقبل.

سبوتنيك. ونقلت قناة “تولو نيوز” عن مجاهد قوله “لم تتم دعوة الإمارة الإسلامية [أفغانستان] بعد، لكن تلك الاجتماعات التي تناقش أوضاع أفغانستان، يجب أن تشارك بها أفغانستان للدفاع عن موقفها ومناقشة القضايا”.

يذكر أن المبعوث الرئاسي الروسي الخاص لأفغانستان، زامير كابولوف، كان قد قال لوكالة “سبوتنيك”، أمس السبت، إنه من المتوقع أن يشارك أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني في الاجتماع بين كبار المسؤولين الأمنيين الآخرين من المنطقة.

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وعُقدت الجولة الأخيرة من المشاورات متعددة الأطراف لأمناء مجلس أمن الدول المجاورة لأفغانستان بشأن القضية الأفغانية في دوشانبي، طاجيكستان، في مايو/ أيار 2022 ، بمشاركة ممثلين من الهند وإيران وكازاخستان وقيرغيزستان وروسيا وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان.

يشار إلى أن شخصين كانا قد أصيبا، أمس السبت، إثر انفجار سيارة مفخخة بالقرب من طريق بشتونستان القريب من القصر الرئاسي وعدد من المقار الحكومية بالعاصمة الأفغانية كابول.

وقال الناطق باسم شرطة كابول، خالد زدران، في بيان، “في نحو الساعة السادسة من مساء السبت [بالتوقيت المحلي] انفجرت سيارة مفخخة من طراز “هيليكس” على مقربة من طريق بشتونستان بالحي الثاني في العاصمة كابول، ما أسفر عن إصابة شخصين”.