زيلينسكي يعترف بصعوبة الوضع في دونباس

اعترف الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، يوم الأحد، مجددا بأن الوضع في دونباس صعب للغاية.

موسكو – سبوتنيك. وقال زيلينسكي في خطابه عبر الفيديو، “الوضع في مقاطعة دونيتسك صعب جداً، اشتباكات عنيفة”.

نهاية الشهر المنصرم، أكد زيلينسكي أيضا على أن وضع القوات الأوكرانية في مدينتي أرتيوموفسك، وأوغليدار بجمهورية دونيتسك الشعبية، “صعب للغاية”.. مشيرا إلى أن “هناك هجمات روسية مستمرة ومحاولات مستمرة لاختراق دفاعاتنا”.

يأتي ذلك في الوقت الذي صوت فيه البرلمان الأوكراني (فرخوفنا رادا)، لصالح استقالة وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف على أن يحل رئيس استخبارات الدفاع الأوكراني كيريل بودانوف محله ريزنيكوف.

العملية العسكرية الروسية الخاصة تقارير: البرلمان الأوكراني يصوت لصالح استقالة وزير الدفاع والكشف عن اسم خلفه

وكان مؤسس مجموعة “فاغنر” يفغيني بريغوجين، قد أعلن في وقت سابق، أن الاشتباكات العنيفة في مدينة أرتيوموفسك بجمهورية دونيتسك الشعبية تجري على كل شارع وعلى كل بناء.