الخارجية الروسية: العراق يتخذ موقفا متوازنا إزاء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن في ظروف الضغط غير المسبوق من طرف الغرب، يتخذ الجانب العراقي موقفًا متوازنًا إزاء العملية العسكرية الخاصة التي تجريها القوات المسلحة الروسية في أوكرانيا.

موسكو – سبوتنيك. وجاء في بيان الوزارة، “في ظروف الضغط غير المسبوق من طرف الغرب، يتخذ الجانب العراقي موقفا متوازنا إزاء العملية العسكرية الخاصة التي تجريها القوات المسلحة الروسية في أوكرانيا”.

وأضافت، “رفض بغداد الانضمام إلى العقوبات المعادية لروسيا غير الشرعية، ويؤكد أن علاقاتنا الثنائية ليست خاضعة لتأثير تغير الوضع الجيوسياسي”.

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