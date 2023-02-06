وكالة: مقتل 42 شخصا وإصابة 200 في مدن حلب وحماة واللاذقية جراء الزلزال

أفادت وكالة الأنباء السورية، فجر اليوم الإثنين، بمقتل 42 شخصا وإصابة 200 في مدن حلب وحماة واللاذقية جراء الزلزال.

ونقلت وكالة الأنباء السورية عن معاون وزير الصحة السوري، الدكتور أحمد ضميرية، قوله إن 42 شخصا لقوا مصرعهم، فيما أصيب 200 آخرون في حلب وحماة واللاذقية جراء الزلزال في حصيلة غير نهائية.

وأكد ضميرية، إرسال فرق طبية من محافظات حمص وطرطوس مع 11 سيارة إسعاف، وتوزيع العيادات المتنقلة في حلب والبالغ عددها 15 سيارة على أماكن متفرقة لفرز الإصابات حسب الخطورة.

وفي سياق متصل، قال نائب رئيس المكتب التنفيذي بمحافظة حلب، إن 24 شخصا لقوا مصرعهم، بمشفى الرازي وأصيب 100 وانهار 20 بناء في مناطق متفرقة من المحافظة وفرق الإنقاذ تواصل عملها.

وأعلنت الخطوط الحديدية السـورية، إيقاف حركة النقل بالقطارات على كافة الخطوط كإجراء احترازي ريثما يتم الكشف على الجسور ومسارات شبكة السكك الحديدية نتيجة الهزات الأرضية، وفقا لوكالة “سانا”.

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وضرب زلزال مدمر، في ساعة مبكرة اليوم الإثنين، بقوة 7.8 درجة على مقياس ريختر، تركيا بالقرب من مدينة غازي عنتاب.