"صياد الليل" يدمر النقاط المحصنة للقوات الأوكرانية… فيديو

تم تدمير مركز القيادة والدبابات والمركبات المدرعة الأخرى للمسلحين الأوكرانيين، نتيجة إطلاق الصواريخ، حسب قناة زفيزدا الروسية.

يذكر أنه في إطار العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، يقوم طيران الجيش بمهام حراسة القوافل وتدمير المركبات المدرعة وإيصال القوات والبضائع العسكرية والدعم الجوي للوحدات.