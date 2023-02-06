"صياد الليل" يدمر النقاط المحصنة للقوات الأوكرانية… فيديو

عرضت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو لأعمال قتالية لأطقم المروحيات الهجومية من طراز مي-28 إن لتدمير معاقل ومدرعات المسلحين الأوكرانيين.
أطلق الطيارون صواريخ على النقاط المحصنة المكتشفة لوحدات العدو خلال المهمات القتالية.
تم تدمير مركز القيادة والدبابات والمركبات المدرعة الأخرى للمسلحين الأوكرانيين، نتيجة إطلاق الصواريخ، حسب قناة زفيزدا الروسية.
يذكر أنه في إطار العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، يقوم طيران الجيش بمهام حراسة القوافل وتدمير المركبات المدرعة وإيصال القوات والبضائع العسكرية والدعم الجوي للوحدات.
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