وزير الخارجية لـ"سبوتنيك": فلسطين تتوقع الحصول على اعتراف 9 دول إضافية

أعلن وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، أن بلاده تتوقع أن تعترف بها 9 دول إضافية في العام 2023.

رام الله – سبوتنيك. وقال المالكي في مقابلة مع سبوتنيك “إن مسألة الاعتراف مسألة مستمرة، ونحن نأخذ الأمر على محمل الجد، ونريد أن نكون قادرين، في العام 2023، على الوصول إلى 155 دولة على الأرجح.”

وذكر المالكي أن من بين الدول التي يتوقع أن تعترف بفلسطين، 7 أو 8 دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي في أوروبا الغربية، بالإضافة إلى دولة أفريقية واحدة يعتزم زيارتها في غضون أسبوعين.

وأضاف المالكي: “بشكل جماعي، قبلوا حقيقة أنهم سيعترفون بفلسطين، لكن السؤال متى يجب الاعتراف، وهم يفكرون الآن في الوقت المناسب للاعتراف. نحن نقول لهم إن أفضل وقت للاعتراف هو الآن مع الحكومة الإسرائيلية الحالية.”

يُذكر أن فلسطين حاولت قبل نحو 10 أعوام الحصول على مقعد داخل الأمم المتحدة، إلا أن طلبها حال دون موافقة الولايات المتحدة التي عرقلت قرار قبولها.