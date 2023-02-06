مسؤول سوري يكشف لـ "سبوتنيك" عن تصدع في قلعة حلب جراء الزلزال

كشف معاون مدير عام الآثار والمتاحف في سوريا، همام سعد، لـ “سبوتنيك”، عن حدوث تصدع داخل قلعة حلب التاريخية؛ وذلك جراء الزلزال، الذي ضرب عدد من المحافظات شمالي وشمال غربي البلاد، فجر اليوم الاثنين.

دمشق – سبوتنيك. وقال سعد، في تصريح خصّ به الوكالة: “وردتنا أخبار عن تصدع داخل قلعة حلب. أرسلنا فريقا متخصصا للكشف على الموقع، وتقييم الأضرار”.

وأضاف المسؤول السوري: “التقرير النهائي للأضرار، التي لحقت بالقلعة، يحتاج إلى بعض الوقت”.

ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في سوريا إلى 111 قتيلا ونحو 520 مصابا

وأعلنت وزارة الصحة السورية، اليوم الاثنين، عن مقتل 237 شخصا، وإصابة 639 آخرين، في حصيلة جديدة للزلزال، الذي ضرب تركيا وشمال غربي سوريا، فجرا.

وقالت الصحة السورية، في بيان عبر موقعها الإلكتروني: “هذه الحصيلة موزعة على محافظات حلب واللاذقية وحماه وطرطوس.

© Sputnik . Ali Hashem زلزال مدمر بقوة 7.8 درجة يضرب سوريا 1 /6 © Sputnik . Ali Hashem زلزال مدمر بقوة 7.8 درجة يضرب سوريا © Sputnik . Ali Hashem زلزال مدمر بقوة 7.8 درجة يضرب سوريا 2 /6 © Sputnik . Ali Hashem زلزال مدمر بقوة 7.8 درجة يضرب سوريا © Sputnik . Ali Hashem زلزال مدمر بقوة 7.8 درجة يضرب سوريا 3 /6 © Sputnik . Ali Hashem زلزال مدمر بقوة 7.8 درجة يضرب سوريا © Sputnik . Ali Hashem زلزال مدمر بقوة 7.8 درجة يضرب سوريا 4 /6 © Sputnik . Ali Hashem زلزال مدمر بقوة 7.8 درجة يضرب سوريا © Sputnik . Ali Hashem زلزال مدمر بقوة 7.8 درجة يضرب سوريا 5 /6 © Sputnik . Ali Hashem زلزال مدمر بقوة 7.8 درجة يضرب سوريا © Sputnik . Ali Hashem زلزال مدمر بقوة 7.8 درجة يضرب سوريا 6 /6 © Sputnik . Ali Hashem زلزال مدمر بقوة 7.8 درجة يضرب سوريا 1 /6 © Sputnik . Ali Hashem زلزال مدمر بقوة 7.8 درجة يضرب سوريا 2 /6 © Sputnik . Ali Hashem زلزال مدمر بقوة 7.8 درجة يضرب سوريا 3 /6 © Sputnik . Ali Hashem زلزال مدمر بقوة 7.8 درجة يضرب سوريا 4 /6 © Sputnik . Ali Hashem زلزال مدمر بقوة 7.8 درجة يضرب سوريا 5 /6 © Sputnik . Ali Hashem زلزال مدمر بقوة 7.8 درجة يضرب سوريا 6 /6 © Sputnik . Ali Hashem زلزال مدمر بقوة 7.8 درجة يضرب سوريا

تم إرسال فريق طوارئ من مسعفين وأطباء اختصاصيين، وعيادات متنقلة مجهزة، وسيارات إمداد أدوية ومستلزمات إسعافية وجراحية، من الإدارة المركزية في دمشق ومحافظات حمص وطرطوس إلى حلب واللاذقية.

إلى ذلك، ترأس الرئيس السوري بشار الأسد اجتماعاً طارئًا لمجلس الوزراء، صباح اليوم، لبحث تداعيات الزلزال، الذي ضرب سوريا فجرا، بقوة بلغت 7.7 درجة؛ متسبباً بسقوط مئات الضحايا وعدد كبير من الإصابات، وانهيار وتصدع العشرات من الأبنية السكنية.

ونشرت الرئاسة السورية على صفحاتها في مواقع التواصل الاجتماعي مجريات الاجتماع؛ حيث قالت، إنه “تم تقييم الوضع الأولي الراهن عقب الزلزال الكبير، وتحديد المحافظات والمواقع الأكثر تضرراً، والتي تركزت بشكل أكبر في محافظات حلب وحماة واللاذقية”.

وأضافت الرئاسة السورية: “بناء على الواقع الراهن، تم وضع خطة تحرك طارئة، على المستوى الوطني، تقودها غرفة عمليات مركزية، تعمل على مدار الساعة؛ بالإضافة إلى فرق ميدانية على الأرض”.

وأشارت الرئاسة السورية إلى أن غرفة العمليات المركزية في دمشق، يرأسها رئيس مجلس الوزراء، ووزير الإدارة المحلية، والأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء، والوزراء المعنيون.