صرح قائد قوات “أخمات” الخاصة ونائب قائد الفيلق الثاني لقوات جمهورية لوغانسك الشعبية، أبتي علاء الدينوف أنه تم تسجيل استخدام لأسلحة كيميائية من قبل القوات الأوكرانية في أرتيموفسك.
وقال علاء الدينوف في لقاء مع “القناة الأولى”: “إنه علم باستخدام القوات الأوكرانية للأسلحة الكيميائية في منطقة أرتيوموفسك”.
وأضاف: “لم تكن هناك مثل هذه الحالات (استخدام الأسلحة الكيماوية من قبل الجانب الأوكراني) في قطاعنا، لكن بالأمس فقط سمعت من المقاتلين أن مثل هذه الحالة حصلت أكثر من مرة في أماكن مجاورة باتجاه أرتيوموفسك”.
ووفقا له، يعاني الأشخاص الذين تعرضوا لهذا الهجوم من التقيؤ وفقدان الوعي، وأن هذه المواد المحظورة قد تم تصنيعها محليا.
وتواصل روسيا منذ 24 شباط/فبراير العام الماضي، تنفيذ عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا لحماية السكان الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة 8 سنوات في دونباس.
وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة احتجاج إلى دول حلف شمال الأطلسي (ناتو) بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وأكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.
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