الزلازل الكبرى التي هزت العالم خلال عامي 2022 و2023

يمكن رؤية منزل تضرر من الزلزال في ريو ديل، كاليفورنيا، 20 ديسمبر 2022. هز زلزال قوي منطقة ريفية في شمال كاليفورنيا في وقت مبكر من ذلك اليوم، مما أدى إلى استيقاظ السكان، وقطع التيار الكهربائي عن آلاف الأشخاص، وأفادت السلطات المحلية أن أضرارا في بعض المباني والطرق.
يمكن رؤية منزل تضرر من الزلزال في ريو ديل، كاليفورنيا، 20 ديسمبر 2022. هز زلزال قوي منطقة ريفية في شمال كاليفورنيا في وقت مبكر من ذلك اليوم، مما أدى إلى استيقاظ السكان، وقطع التيار الكهربائي عن آلاف الأشخاص، وأفادت السلطات المحلية أن أضرارا في بعض المباني والطرق.
الناجون من الزلزال يتلقون العلاج الطبي في مستشفى مؤقت في سيانجور، جاوة الغربية، إندونيسيا، 21 نوفمبر 2022. أدى زلزال قوي إلى تدمير المباني والجدران في جزيرة جاوة الرئيسية المكتظة بالسكان في إندونيسيا، ما أسفر عن مقتل أكثر من 50 شخصًا. وجرح المئات عندما هرع الناس إلى الشوارع بعضهم ملطخ بالدماء والحطام الأبيض.
الناجون من الزلزال يتلقون العلاج الطبي في مستشفى مؤقت في سيانجور، جاوة الغربية، إندونيسيا، 21 نوفمبر 2022. أدى زلزال قوي إلى تدمير المباني والجدران في جزيرة جاوة الرئيسية المكتظة بالسكان في إندونيسيا، ما أسفر عن مقتل أكثر من 50 شخصًا. وجرح المئات عندما هرع الناس إلى الشوارع بعضهم ملطخ بالدماء والحطام الأبيض.
في هذه الصورة التي قدمها مكتب الحماية من الحرائق، يقوم رجال الإنقاذ بفحص جدار منزل مدمر بعد أن ضرب زلزال قوي سانتياغو بمقاطعة إيلوكوس سور بالفلبين يوم الأربعاء 27 يوليو 2022. ما تسبب في بعض الأضرار ودفع الناس إلى الفرار من المباني في العاصمة.
في هذه الصورة التي قدمها مكتب الحماية من الحرائق، يقوم رجال الإنقاذ بفحص جدار منزل مدمر بعد أن ضرب زلزال قوي سانتياغو بمقاطعة إيلوكوس سور بالفلبين يوم الأربعاء 27 يوليو 2022. ما تسبب في بعض الأضرار ودفع الناس إلى الفرار من المباني في العاصمة.
أشخاص يجلسون تحت الأنقاض وسط الدمار في أعقاب زلزال بقوة 6.0 درجات في قرية سايح خوش في محافظة هرمزجان جنوبي إيران في 2 يوليو 2022. لقي خمسة أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب 19 آخرون عندما هز الزلزال القوي جنوب إيران وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن الزلزال ضرب على بعد 100 كيلومتر جنوب غربي مدينة بندر عباس الساحلية في إقليم هرمزجان. ووقع الزلزال بعد دقيقة واحدة فقط من هزة بلغت 5.7 درجة. ووقعت معظم الأضرار في قرية سايح خوست القريبة من مركز الزلزال.
أشخاص يجلسون تحت الأنقاض وسط الدمار في أعقاب زلزال بقوة 6.0 درجات في قرية سايح خوش في محافظة هرمزجان جنوبي إيران في 2 يوليو 2022. لقي خمسة أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب 19 آخرون عندما هز الزلزال القوي جنوب إيران وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن الزلزال ضرب على بعد 100 كيلومتر جنوب غربي مدينة بندر عباس الساحلية في إقليم هرمزجان. ووقع الزلزال بعد دقيقة واحدة فقط من هزة بلغت 5.7 درجة. ووقعت معظم الأضرار في قرية سايح خوست القريبة من مركز الزلزال.
تجمع الناس في الخارج بعد أن شعر الناس بزلزال بقوة 7.6 درجة في مكسيكو سيتي ، يوم 19 سبتمبر 2022. ووقع الزلزال في الساعة 1:05 بعد الظهر. بالتوقيت المحلي، بحسب هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، التي قالت إن مركز الزلزال كان بالقرب من حدود ولايتي كوليما وميشواكان.
رجل أفغاني يقف إلى جانب أنقاض منزل دمر بعد زلزال وقع في منطقة جايان بإقليم باكتيكا في 24 يونيو 2022. ضرب الزلزال بقوة 5.9 درجة المنطقة الشرقية الوعرة على طول الحدود مع باكستان ، مما أسفر عن مقتل أكثر من 1000 شخص. تاركا الآلاف بلا مأوى.
أحد أعضاء منسق الحد من الكوارث يظهر جدارًا متضررًا في كنيسة سان خوان أوبيسبو، في أعقاب الزلزال الذي ضرب المنطقة 6.2 درجة في أماتيتلان، على بعد 35 كيلومترًا جنوب مدينة غواتيمالا، في 16 فبراير 2022. زلزال بقوة 6.2 درجة ضربت منطقة غرب جواتيمالا في ساعة مبكرة من صباح ذلك اليوم، بحسب هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، على الرغم من عدم الإبلاغ عن وقوع إصابات حتى الآن.
أضف تعليقـك