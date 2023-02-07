الزلازل الكبرى التي هزت العالم خلال عامي 2022 و2023

أحد أعضاء منسق الحد من الكوارث يظهر جدارًا متضررًا في كنيسة سان خوان أوبيسبو، في أعقاب الزلزال الذي ضرب المنطقة 6.2 درجة في أماتيتلان، على بعد 35 كيلومترًا جنوب مدينة غواتيمالا، في 16 فبراير 2022. زلزال بقوة 6.2 درجة ضربت منطقة غرب جواتيمالا في ساعة مبكرة من صباح ذلك اليوم، بحسب هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، على الرغم من عدم الإبلاغ عن وقوع إصابات حتى الآن.