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الزلازل الكبرى التي هزت العالم خلال عامي 2022 و2023

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
انهارت مئات المباني في مدن مختلفة. ورافق الزلزال 32 هزة ارتدادية، أقواها كانت بقوة 6.6 ريختر.
وبحسب السلطات التركية، ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال المدمر في تركيا حتى الآن إلى 1121 قتيلا و 7634 مصابا، وأصيب 2323 آخرون بجروح. وفي سوريا – 403 قتلى، و1284 مصابا، وفق وزارة الصحة السورية.
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كما شعر بالهزات الأرضية سكان عدة محافظات في سوريا ولبنان والعراق.
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وتشاهدون في معرض ألبوم “سبوتنيك” مشاهد لأقوى الزلازل التي ضربت مناطق العالم في الفترة بين 2022 إلى 2023.

© AFP 2023 / Aaref Watadعمال الإنقاذ يحملون طفلاً عثروا عليه من أنقاض أحد المباني بعد زلزال في مدينة ضانا، إدلب السورية، في وقت مبكر من صباح يوم 6 فبراير 2023.

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© AFP 2023 / Aaref Watad
عمال الإنقاذ يحملون طفلاً عثروا عليه من أنقاض أحد المباني بعد زلزال في مدينة ضانا، إدلب السورية، في وقت مبكر من صباح يوم 6 فبراير 2023.

© AFP 2023 / Soheil Faraji/ISNA تداعيات زلزال ضرب شمال غرب إيران، 29 يناير 2023

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© AFP 2023 / Soheil Faraji/ISNA
تداعيات زلزال ضرب شمال غرب إيران، 29 يناير 2023

© AFP 2023 / Christ Belseranضابط شرطة يتفقد منزلًا متضررًا بعد زلزال بقوة 7.6 درجة ضرب أعماق المحيط قبالة إندونيسيا وتيمور الشرقية، في سوملاكي في ريجنسي جزر تانيمبار في 10 يناير 2023.

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© AFP 2023 / Christ Belseran
ضابط شرطة يتفقد منزلًا متضررًا بعد زلزال بقوة 7.6 درجة ضرب أعماق المحيط قبالة إندونيسيا وتيمور الشرقية، في سوملاكي في ريجنسي جزر تانيمبار في 10 يناير 2023.

© AP Photo / Godofredo A. Vásquez

يمكن رؤية منزل تضرر من الزلزال في ريو ديل، كاليفورنيا، 20 ديسمبر 2022. هز زلزال قوي منطقة ريفية في شمال كاليفورنيا في وقت مبكر من ذلك اليوم، مما أدى إلى استيقاظ السكان، وقطع التيار الكهربائي عن آلاف الأشخاص، وأفادت السلطات المحلية أن أضرارا في بعض المباني والطرق.

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© AP Photo / Godofredo A. Vásquez

يمكن رؤية منزل تضرر من الزلزال في ريو ديل، كاليفورنيا، 20 ديسمبر 2022. هز زلزال قوي منطقة ريفية في شمال كاليفورنيا في وقت مبكر من ذلك اليوم، مما أدى إلى استيقاظ السكان، وقطع التيار الكهربائي عن آلاف الأشخاص، وأفادت السلطات المحلية أن أضرارا في بعض المباني والطرق.

© AP Photo

الناجون من الزلزال يتلقون العلاج الطبي في مستشفى مؤقت في سيانجور، جاوة الغربية، إندونيسيا، 21 نوفمبر 2022. أدى زلزال قوي إلى تدمير المباني والجدران في جزيرة جاوة الرئيسية المكتظة بالسكان في إندونيسيا، ما أسفر عن مقتل أكثر من 50 شخصًا. وجرح المئات عندما هرع الناس إلى الشوارع بعضهم ملطخ بالدماء والحطام الأبيض.

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© AP Photo

الناجون من الزلزال يتلقون العلاج الطبي في مستشفى مؤقت في سيانجور، جاوة الغربية، إندونيسيا، 21 نوفمبر 2022. أدى زلزال قوي إلى تدمير المباني والجدران في جزيرة جاوة الرئيسية المكتظة بالسكان في إندونيسيا، ما أسفر عن مقتل أكثر من 50 شخصًا. وجرح المئات عندما هرع الناس إلى الشوارع بعضهم ملطخ بالدماء والحطام الأبيض.

© AP Photo / Bureau of Fire Protection

في هذه الصورة التي قدمها مكتب الحماية من الحرائق، يقوم رجال الإنقاذ بفحص جدار منزل مدمر بعد أن ضرب زلزال قوي سانتياغو بمقاطعة إيلوكوس سور بالفلبين يوم الأربعاء 27 يوليو 2022. ما تسبب في بعض الأضرار ودفع الناس إلى الفرار من المباني في العاصمة.

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© AP Photo / Bureau of Fire Protection

في هذه الصورة التي قدمها مكتب الحماية من الحرائق، يقوم رجال الإنقاذ بفحص جدار منزل مدمر بعد أن ضرب زلزال قوي سانتياغو بمقاطعة إيلوكوس سور بالفلبين يوم الأربعاء 27 يوليو 2022. ما تسبب في بعض الأضرار ودفع الناس إلى الفرار من المباني في العاصمة.

© AFP 2023 / Amir Hossein Talebi/ISNA

أشخاص يجلسون تحت الأنقاض وسط الدمار في أعقاب زلزال بقوة 6.0 درجات في قرية سايح خوش في محافظة هرمزجان جنوبي إيران في 2 يوليو 2022. لقي خمسة أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب 19 آخرون عندما هز الزلزال القوي جنوب إيران وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن الزلزال ضرب على بعد 100 كيلومتر جنوب غربي مدينة بندر عباس الساحلية في إقليم هرمزجان. ووقع الزلزال بعد دقيقة واحدة فقط من هزة بلغت 5.7 درجة. ووقعت معظم الأضرار في قرية سايح خوست القريبة من مركز الزلزال.

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© AFP 2023 / Amir Hossein Talebi/ISNA

أشخاص يجلسون تحت الأنقاض وسط الدمار في أعقاب زلزال بقوة 6.0 درجات في قرية سايح خوش في محافظة هرمزجان جنوبي إيران في 2 يوليو 2022. لقي خمسة أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب 19 آخرون عندما هز الزلزال القوي جنوب إيران وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن الزلزال ضرب على بعد 100 كيلومتر جنوب غربي مدينة بندر عباس الساحلية في إقليم هرمزجان. ووقع الزلزال بعد دقيقة واحدة فقط من هزة بلغت 5.7 درجة. ووقعت معظم الأضرار في قرية سايح خوست القريبة من مركز الزلزال.

© AP Photo / Fernando Llanoتجمع الناس في الخارج بعد أن شعر الناس بزلزال بقوة 7.6 درجة في مكسيكو سيتي ، يوم 19 سبتمبر 2022. ووقع الزلزال في الساعة 1:05 بعد الظهر. بالتوقيت المحلي، بحسب هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، التي قالت إن مركز الزلزال كان بالقرب من حدود ولايتي كوليما وميشواكان.

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© AP Photo / Fernando Llano
تجمع الناس في الخارج بعد أن شعر الناس بزلزال بقوة 7.6 درجة في مكسيكو سيتي ، يوم 19 سبتمبر 2022. ووقع الزلزال في الساعة 1:05 بعد الظهر. بالتوقيت المحلي، بحسب هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، التي قالت إن مركز الزلزال كان بالقرب من حدود ولايتي كوليما وميشواكان.

© AFP 2023 / Sam Yeh

صحفي (يسار) يمر بجوار جسر كاوليا المنهار في مقاطعة هوالين بشرق تايوان في 19 سبتمبر 2022، بعد وقوع زلزال قوته 6.9 درجة في 18 سبتمبر.

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© AFP 2023 / Sam Yeh

صحفي (يسار) يمر بجوار جسر كاوليا المنهار في مقاطعة هوالين بشرق تايوان في 19 سبتمبر 2022، بعد وقوع زلزال قوته 6.9 درجة في 18 سبتمبر.

© AFP 2023 / STR/CNSتُظهر هذه الصورة التي التقطت في 5 سبتمبر 2022 عمال الإنقاذ وهم يقومون بإجلاء السكان بعد زلزال بقوة 6.6 درجة في مقاطعة لودينغ، في غانزي، في مقاطعة سيتشوان بجنوب غرب الصين.

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© AFP 2023 / STR/CNS
تُظهر هذه الصورة التي التقطت في 5 سبتمبر 2022 عمال الإنقاذ وهم يقومون بإجلاء السكان بعد زلزال بقوة 6.6 درجة في مقاطعة لودينغ، في غانزي، في مقاطعة سيتشوان بجنوب غرب الصين.

© AFP 2023 / Ahmad Sahel Armanرجل أفغاني يقف إلى جانب أنقاض منزل دمر بعد زلزال وقع في منطقة جايان بإقليم باكتيكا في 24 يونيو 2022. ضرب الزلزال بقوة 5.9 درجة المنطقة الشرقية الوعرة على طول الحدود مع باكستان ، مما أسفر عن مقتل أكثر من 1000 شخص. تاركا الآلاف بلا مأوى.

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© AFP 2023 / Ahmad Sahel Arman
رجل أفغاني يقف إلى جانب أنقاض منزل دمر بعد زلزال وقع في منطقة جايان بإقليم باكتيكا في 24 يونيو 2022. ضرب الزلزال بقوة 5.9 درجة المنطقة الشرقية الوعرة على طول الحدود مع باكستان ، مما أسفر عن مقتل أكثر من 1000 شخص. تاركا الآلاف بلا مأوى.

© AFP 2023 / Charly Triballeauصانع السوشي أكيو هانزاوا يسير أمام مطعمه المتضرر في شيروشي بمقاطعة مياجي في 17 مارس 2022، بعد زلزال بقوة 7.3 درجة ضرب شرق اليابان في الليلة السابقة.

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© AFP 2023 / Charly Triballeau
صانع السوشي أكيو هانزاوا يسير أمام مطعمه المتضرر في شيروشي بمقاطعة مياجي في 17 مارس 2022، بعد زلزال بقوة 7.3 درجة ضرب شرق اليابان في الليلة السابقة.

© AFP 2023 / Ardhy Fernandoالناس يتجمعون في خيمة لتجنب توابع الزلزال في غرب باسامان ، مقاطعة سومطرة الغربية بإندونيسيا في 26 فبراير 2022، بعد يوم من زلزال بقوة 6.2 درجة ضرب المنطقة.

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© AFP 2023 / Ardhy Fernando
الناس يتجمعون في خيمة لتجنب توابع الزلزال في غرب باسامان ، مقاطعة سومطرة الغربية بإندونيسيا في 26 فبراير 2022، بعد يوم من زلزال بقوة 6.2 درجة ضرب المنطقة.

© AFP 2023 / Johan Ordonezأحد أعضاء منسق الحد من الكوارث يظهر جدارًا متضررًا في كنيسة سان خوان أوبيسبو، في أعقاب الزلزال الذي ضرب المنطقة 6.2 درجة في أماتيتلان، على بعد 35 كيلومترًا جنوب مدينة غواتيمالا، في 16 فبراير 2022. زلزال بقوة 6.2 درجة ضربت منطقة غرب جواتيمالا في ساعة مبكرة من صباح ذلك اليوم، بحسب هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، على الرغم من عدم الإبلاغ عن وقوع إصابات حتى الآن.

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© AFP 2023 / Johan Ordonez
أحد أعضاء منسق الحد من الكوارث يظهر جدارًا متضررًا في كنيسة سان خوان أوبيسبو، في أعقاب الزلزال الذي ضرب المنطقة 6.2 درجة في أماتيتلان، على بعد 35 كيلومترًا جنوب مدينة غواتيمالا، في 16 فبراير 2022. زلزال بقوة 6.2 درجة ضربت منطقة غرب جواتيمالا في ساعة مبكرة من صباح ذلك اليوم، بحسب هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، على الرغم من عدم الإبلاغ عن وقوع إصابات حتى الآن.

© AFP 2023 / Jiji Pressغمرت المياه المتدفقة من فتحة مجاري المياه في أويتا في وقت مبكر من يوم 22 يناير 2022، بعد زلزال بقوة 6.4 درجة ضرب قبالة ساحل المحيط الهادئ في جنوب غرب اليابان.

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© AFP 2023 / Jiji Press
غمرت المياه المتدفقة من فتحة مجاري المياه في أويتا في وقت مبكر من يوم 22 يناير 2022، بعد زلزال بقوة 6.4 درجة ضرب قبالة ساحل المحيط الهادئ في جنوب غرب اليابان.

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موقع سبوتنيك الروسي

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