جنود الجيش السوري يشاركون في عمليات انتشال ضحايا الزلزال الذي ضرب شمالي البلاد

وأكدت وزارة الدفاع السورية أن “وحدات الجيش العربي السوري، ومنذ اللحظات الأولى لحدوث الزلزال المدمر الذي تعرضت له عدد من المحافظات والمدن السورية، قامت بإجراءات فورية وعاجلة لمساعدة السكان المتضررين”.

وأكدت الوزارة في بيان لها أنه تم “نشر مجموعات كبيرة من عناصر الجيش في الأماكن الأكثر تضرراً، بالإضافة إلى الآليات والمعدات الهندسية والوسائل اللازمة لعمليات الإنقاذ والإخلاء ورفع الأنقاض، حيث تم إسعاف المصابين إلى المشافي وتأمين المستلزمات والاحتياجات الملحة للأسر المتضررة التي غادرت منازلها وما تزال عمليات الإنقاذ ورفع الأنقاض مستمرة حتى هذه اللحظة”.