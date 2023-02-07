معلومات عن القوات الجوية المشاركة بـ "رماح النصر 2023" في السعودية

تشارك طائرات حربية من 8 دول في التمرين الجوي المشترك “رماح النصر 2023″، الذي تستضيفه المملكة العربية السعودية.

وانطلق التمرين، اليوم الاثنين، في مركز الحرب الجوية بالقطاع الشرقي للقوات الجوية في المملكة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية “واس”.

وتشارك في التمرين الجوي قطر والبحرين والأردن وباكستان واليونان وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى السعودية.

بمشاركة 8 دول.. انطلاق مناورات “رماح النصر 2023” في السعودية

وفيما يلي معلومات عن القوات الجوية لكل دولة من الدول الـ 8 المشاركة في التمرين، حسبما تشير إحصائيات موقع “غلوبال فاير بور” الأمريكي لعام 2023.

الولايات المتحدة الأمريكية: تمتلك 13 ألفا و300 طائرة حربية وتصنف في المرتبة الأولى عالميا. باكستان: تمتلك 1413 طائرة حربية وتصنف في المرتبة رقم 7 عالميا. السعودية: تمتلك 897 طائرة حربية وتصنف في المرتبة رقم 12 عالميا. المملكة المتحدة: تمتلك 663 طائرة حربية وتصنف في المرتبة رقم 16 عالميا. اليونان: تمتلك 635 طائرة حربية وتصنف في المرتبة رقم 17 عالميا. الأردن: يمتلك 256 طائرة حربية ويصنف في المرتبة رقم 35 عالميا. قطر: تمتلك 198 طائرة حربية وتصنف في المرتبة رقم 45 عالميا. البحرين: تمتلك 116 طائرة حربية وتصنف في المرتبة رقم 62 عالميا.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الهدف من التمرين هو تعزيز مفهوم العمل المشترك وإقامة التحالفات بين القوات العسكرية والمساهمة في رفع مستويات الجاهزية القتالية للقوات المشاركة.

يذكر أن 3 دول عربية أخرى هي الكويت والإمارات وسلطنة عمان تشارك في التمرين بصفة مراقب.