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إخراج كريستيان أتسو لاعب هاتاي سبور من تحت أنقاض الزلزال في تركيا

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
أفادت وسائل إعلام أن فرق الإنقاذ تمكنت من إخراج نجم كرة القدم الغاني كريستيان أتسو، لاعب فريق هاتاي سبور التركي، الذي كان عالقا تحت أنقاض الزلزال الذي ضرب تركيا فجر اليوم.

وذكرت وسائل إعلام أن فرق الإنقاذ التي تواصل جهودها لإخراج ناجين من تحت أنقاض مبنى منهار تمكنت من إخراج أتسو ونقله إلى المستشفى.
وضرب زلزال مدمر قوته 7.8 درجة على مقياس ريختر كل من جنوب تركيا وشمال سوريا، فجر اليوم الاثنين، وأعقبه هزات ارتدادية شعر بها السكان دول مجاورة بينها مصر ولبنان والعراق.
وسارعت العديد من الدول لإرسال مساعدات إغاثية للدولتين، حيث لا تزال أعمال البحث والإنقاذ جارية في المناطق التي ضربها الزلزال، بينما أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الحداد الوطني في البلاد لمدة 6 أيام.

© Sputnikالأقوى منذ عقود… حقائق عن زلزال تركيا وسوريا المدمر

الأقوى منذ عقود… حقائق عن زلزال تركيا وسوريا المدمر
© Sputnik

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عن مصدر الخبر

موقع سبوتنيك الروسي

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