إخراج كريستيان أتسو لاعب هاتاي سبور من تحت أنقاض الزلزال في تركيا

أفادت وسائل إعلام أن فرق الإنقاذ تمكنت من إخراج نجم كرة القدم الغاني كريستيان أتسو، لاعب فريق هاتاي سبور التركي، الذي كان عالقا تحت أنقاض الزلزال الذي ضرب تركيا فجر اليوم.

وذكرت وسائل إعلام أن فرق الإنقاذ التي تواصل جهودها لإخراج ناجين من تحت أنقاض مبنى منهار تمكنت من إخراج أتسو ونقله إلى المستشفى.

I’m still in contact with Christian Atsu’s management. A teammate of Atsu has confirmed to them, the player has been found and taken to the hospital. They expect an official statement from his club soon. Prayers still with him and everyone. Trust God he is safe 🙏 pic.twitter.com/J9GFZyac2O — Saddick Adams (@SaddickAdams) February 6, 2023

وضرب زلزال مدمر قوته 7.8 درجة على مقياس ريختر كل من جنوب تركيا وشمال سوريا، فجر اليوم الاثنين، وأعقبه هزات ارتدادية شعر بها السكان دول مجاورة بينها مصر ولبنان والعراق.

وسارعت العديد من الدول لإرسال مساعدات إغاثية للدولتين، حيث لا تزال أعمال البحث والإنقاذ جارية في المناطق التي ضربها الزلزال، بينما أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الحداد الوطني في البلاد لمدة 6 أيام.