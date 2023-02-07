قطر ترسل 10 آلاف منزل متنقل للمتضررين من زلزال تركيا وسوريا

قال أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني إن الدوحة ستقدم الدعم اللازم لمساعدة تركيا وسوريا في التخفيف من آثار الزلزال، الذي ضرب البلاد فجر اليوم.

جاء ذلك في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية، على “تويتر” قال فيها إن دولة قطر تقف مع الشعبين السوري والتركي الشقيقين وأنها تقدم الدعم اللازم للتخفيف من آثار الزلزال الذي ضرب الدولتين.

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وعبّر أمير قطر عن تعازيه لذوي الضحايا متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

وذكرت وزارة الخارجية القطرية، في بيان، أن الدوحة خصصت 10 آلاف منزل متنقل لمساعدة المتضررين في سوريا وتركيا، مشيرة إلى أنه سيتم نقل تلك المنازل إلى المناطق المتضررة، في إطار جهود متواصلة لإغاثة المتضررين.

وضرب زلزال مدمر قوته 7.8 درجة على مقياس ريختر كل من جنوب تركيا وشمال سوريا، فجر اليوم الاثنين، وأعقبه هزات ارتدادية شعر بها السكان في دول مجاورة بينها مصر ولبنان والعراق.

وسارعت العديد من الدول لإرسال مساعدات إغاثية للدولتين، حيث لا تزال أعمال البحث والإنقاذ جارية في المناطق التي ضربها الزلزال.