أفاد مصدر مطلع بأن روسيا رفعت حجم إنتاج المدفعية الصاروخية “كراسنوبول، لتلبية احتياجات العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، مؤكدا أنها قادرة على تدمير دبابات أبرامز وليوبارد بشكل فعال.

موسكو – سبوتنيك . وقال المصدر، لوكالة سبوتنيك: “لتلبية احتياجات العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، رفعت روسيا حجم إنتاج قذائف المدفعية الموجهة عدة مرات، والتي ستصبح إحدى وسائل التدمير الفعال لدبابات أبرامز ودبابات ليوبارد”.

العملية العسكرية الروسية الخاصة قاتل “أبرامز” و”ليوبارد” يصل إلى منطقة العملية الخاصة

وكانت وزيرة الدفاع الكندية قد قالت في يناير الماضي إن كندا سترسل 4 دبابات قتال رئيسية من طراز “ليوبارد 2” إلى أوكرانيا وستدرب القوات الأوكرانية على كيفية استخدام القدرة المدرعة الجديدة.

وفي وقت سابق من أيلول/ سبتمبر الجاري، قال رئيس الوزراء الأوكراني، دينيس شميغال، إن كييف تتوقع من الولايات المتحدة وألمانيا بتزويدها بدبابات أبرامز وليوبارد 2 الجديدة.

وسبق أن أرسلت موسكو مذكرة إلى جميع الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة، بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة.