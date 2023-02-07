بايدن يؤكد في اتصال هاتفي مع أردوغان استعداد واشنطن لتقديم أي مساعدة لتركيا

أكد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في اتصال هاتفي مع نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، استعداد بلاده تقديم المساعدات اللازمة لتخطي تبعات الزلزال الكبير الذي ضرب أراضيها فجر الاثنين.

موسكو – سبوتنيك . وقال البيت الأبيض في بيان، اليوم الثلاثاء: “أكد الرئيس من جديد استعداد الولايات المتحدة لتقديم أي وكل مساعدة ضرورية لحليفنا في الناتو تركيا في أعقاب هذه المأساة. وقدم الرئيس بايدن، نيابة عن الشعب الأمريكي، تعازيه لمن عانوا أو فقدوا أحباءهم. نتيجة لسلسلة الزلازل”، التي ضربت البلاد.

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هذا، وضرب زلزال مدمر بقوة 7.7 على مقياس ريختر جنوب تركيا وشمال سوريا فجر اليوم الإثنين، فيما وصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة، وشعر بها السكان في لبنان والعراق ومصر.

ولا تزال أعمال الإنقاذ جارية للبحث عن ناجين تحت أكوام ضخمة من الأنقاض في المناطق التي ضربها الزلزال في سوريا وتركيا.