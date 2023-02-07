السفيرة السريلانكية لدى روسيا: نبحث زيادة عدد الرحلات الجوية بين موسكو كولومبو

موسكو – سبوتنيك . وقالت السفيرة لوكالة “سبوتنيك”: “الآن هناك رحلات تسع رحلات مباشرة بين روسيا وسريلانكا، بما في ذلك الرحلات العادية المنتظمة والتجارية. الآن نحن نناقش زيادة عدد الرحلات مع شركات الطيران الأخرى”.

هذا واستأنفت شركة الخطوط الجوية الروسية “إيروفلوت ك” في أوائل أكتوبر الماضي رحلاتها إلى كولومبو، بعد تعليقها بسبب فرض الدول الغربية عقوبات على روسيا، على خلفية العملية العسكرية في إقليم دونباس ، التي انطلقت في 24 شباط/فبراير الماضي، شملت توريد الطائرات المدنية وقطع الغيار إلى روسيا؛ كما أعلن مؤجروا الطائرات عن إنهاء العقود مع شركات الطيران الروسية.