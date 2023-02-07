ارتفاع حصيلة قتلى زلزال تركيا إلى 2921 والإصابات إلى 15834

أعلنت إدارة الكوارث التركية، ارتفاع حصيلة قتلى الزلزال المدمر في البلاد إلى 2921 والإصابات إلى 15834 في حصيلة غير نهائية.

موسكو – سبوتنيك . وقالت إدارة الكوارث التركية في بيان، فجر اليوم الثلاثاء، “إن عدد قتلى الزلازل في جنوب البلاد ارتفع إلى 2921 وأصيب 15834″، وفقا لوكالة الأناضول.

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وأشار مسؤول تركي إلى أن هناك 52 ألفا من المنكوبين تم توزيعهم على مراكز إيواء.

وحسبما نقلت وكالة “الأناضول” فقد تم إرسال وتشغيل 102 محطة بث متنقلة للهواتف المحمولة إلى المناطق المتأثرة بالزلزال.

هذا، وضرب زلزال مدمر بقوة 7.7 على مقياس ريختر جنوب تركيا وشمال سوريا فجر اليوم الإثنين، فيما وصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة، وشعر بها السكان في لبنان والعراق ومصر.