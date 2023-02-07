ثلاث مناطق في أوكرانيا تصدر تحذيرات من الغارات الجوية

موسكو – سبوتنيك . كما دقت صفارات الإنذار للغارات الجوية في الأجزاء التي تسيطر عليها كييف من منطقتي زابوريجييه وخرسون الروسية.

بدأت روسيا في ضرب البنية التحتية الأوكرانية في 10 أكتوبر 2022، بعد يومين من الهجوم الإرهابي الأوكراني على جسر القرم الروسي. استهدفت الضربات مصادر الطاقة وصناعة الدفاع والقيادة العسكرية ومرافق الاتصالات في جميع أنحاء أوكرانيا.