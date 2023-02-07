رصد أقوى زلزال منذ 40 عاما في ولاية نيويورك

تم رصد أقوى زلزال في السنوات الأربعين الماضية في الجزء الشمالي الغربي من ولاية نيويورك في الولايات المتحدة، وفقًا لتقارير شبكة إن بي سي.

وفقًا للمسح الجيولوجي الأمريكي، تم رصد الزلزال يوم الاثنين الساعة 11.15 بالتوقيت العالمي (14.15 بتوقيت موسكو) على بعد كيلومترين شرق مدينة سينيكا الغربية. يقع المركز على عمق ثلاثة كيلومترات. ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار.

وقالت القناة “ضرب زلزال بقوة 3.8 درجة صباح الاثنين قرب بوفالو بنيويورك، وهو أقوى زلزال تم رصده في المنطقة خلال الأربعين عاما الماضية.”