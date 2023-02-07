القدرات القتالية لصاروخ "واي جي-21" الصيني الجديد الأسرع من الصوت

نشر الجيش الصيني لأول مرة معلومات مفصلة حول صاروخ “واي جي-21” الجديد المضاد للسفن الذي تفوق سرعته سرعة الصوت، حسبما كتبت “آسيا تايمز”.

وتجدر الإشارة إلى أن إنشاء مثل هذه الذخيرة يشير إلى ظهور ثالوث كامل من الأسلحة الأسرع من الصوت في القوات المسلحة الصينية لردع الولايات المتحدة.

وفقا للتقارير، فإن “واي جي-21” (YJ-21) يمكن أن يتحرك بسرعات تصل إلى عشرة أرقام ماخ. وتؤكد أنه لا يوجد نظام دفاع صاروخي واحد على متن سفينة قادر على اعتراضه.